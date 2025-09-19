Trump: Avrupa Çin'e Ekonomik Baskı Uygulasa Rusya-Ukrayna Savaşı "Belki Biter"

Trump, Avrupa'nın Çin'e yaptırım veya tarife uygulaması durumunda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "belki bitebileceğini" söyledi; Avrupa'dan petrol alımını bıraktırma çağrısını yineledi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 07:48
Trump'tan Çin'e Baskı ve Savaşın Sona Erme İhtimali Üzerine Çarpıcı Açıklama

Avrupa'nın Çin'e ekonomik baskısı ve Rusya'dan petrol alımı gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin Çin'e ekonomik baskı uygulaması halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erme ihtimalinin doğabileceğini söyledi.

Trump, İngiltere ziyaretinin son gününde Fox News kanalına verdiği röportajda, savaşın gidişatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Röportajında Çin'in dünyada Rusya'dan en çok petrol ithal eden ülke olduğunu

ve Avrupa'nın "Çin'e yaptırım ya da tarife uygulaması" halinde "savaşın belki bitebileceğini" ifade etti.

Trump, Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol almayı bırakmaları çağrısını yineleyerek, "Kazanmak istiyorsan Rusya'dan petrol almayı bırakmalısın." değerlendirmesinde bulundu.

10 Eylül'de yaşanan olayla ilgili olarak Trump, Rusya'nın NATO üyesi Polonya'nın hava sahasını askeri insansız hava araçları (İHA) ile ihlal etmesine ilişkin yorum yapmayacağını belirtti ancak bu olayın yaşanmaması gerektiğini vurguladı.

Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunmuş ve uygulanan yaptırımların yeterince sert olmadığını söylemişti: "Ben yaptırım uygulamaya hazırım ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar."

Ayrıca Trump, ağustosta Hindistan'a uygulama kararı aldığı ek tarifelere de Yeni Delhi'nin Rusya'dan petrol almasını gerekçe göstermişti.

