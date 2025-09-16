Trump: Avrupa Rus petrolünü kesmeli — Zelenskiy anlaşmak zorunda kalacak

Trump Avrupa'yı Rus Petrolünü Kesmeye Çağırdı

Beyaz Saray çıkışı: Avrupa ve NATO'ya baskı sözü

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, daha önce dile getirdiği çağrıyı yineleyerek "Avrupa, Rusya'dan petrol almayı durdurmalı." ifadesini kullandı.

Avrupa ve NATO ülkelerine Rusya'dan petrol alımını durdurmaları konusunda daha fazla baskı uygulayacağını belirten Trump, "Buradaki problem, onların Rus petrolünü satın alıyor olmasıdır. Onların Rusya'dan petrol almasını istemiyorum, bu bize karşı adil değil." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Rusya ile Ukrayna liderlerinin bir araya gelerek olası bir barış anlaşması konusunda masaya oturmamalarından dolayı üzgün olduğunu belirterek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy birbirlerinden nefret ediyor, herhalde benim onları bir odada bir araya getirmem gerekiyor çünkü onlar bir araya gelemiyorlar." dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy hakkında da değerlendirme yapan Trump, "Zelenskiy (Rusya ile) bir anlaşma yapmak zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son açıklamasında ülkesinin toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "Putin'e, savaşı durdursun diye Ukrayna'nın herhangi bir toprağı verilmeyecek. Bu bir çözüm değil." demişti.