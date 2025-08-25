Trump: Avrupa Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlayacak, ABD sürece dahil olacak

Oval Ofis'te açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin detaylarının tartışılması gerektiğini belirterek sürecin büyük ölçüde Avrupa tarafından sağlanacağını ifade etti.

"Avrupa onlara önemli güvenlik garantileri sağlayacak. Biz de onlara yardım etmek için sürece dahil olacağız."

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve başkanlık kararnamelerine imza attığı törende basın mensuplarına Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin devam ettiğini ancak hâlâ çözülmesi gereken önemli başlıklar bulunduğunu söyledi.

Trump, şu an en sıcak başlığın Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantileri olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik garantilerinin tam olarak neler olacağını bilmiyoruz çünkü bunun ayrıntılarını henüz tartışmadık." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda görüştüğünü belirten Trump, bu görüşmenin ardından Rusya'nın Kiev'e bir saldırı düzenlediğini ve bunun kendisini çok sinirlendirdiğini kaydetti. Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin neden hâlâ görüşmediğine yönelik soruya ise "Çünkü birbirlerinden hoşlanmıyorlar." yanıtını verdi.

ABD olarak artık Ukrayna'ya para vermediklerini vurgulayan Trump, Joe Biden döneminde bu ülkeye 350 milyar dolar gönderildiğini savundu ve "artık sürecin böyle işlemediğini" söyledi.

"Biz NATO ile iş yapıyoruz, Ukrayna ile iş yapmıyoruz. NATO füzeler istiyor, Patriot füzeleri istiyorlar. Biz füzeleri NATO'ya veriyoruz. NATO da bize ödeme yapıyor. Ukrayna’ya hiç para vermiyoruz."

Trump, ayrıca Putin ile nükleer silahları sınırlandırma konusunu görüştüklerini belirterek, "En çok bizim, sonra Rusya'nın, sonra Çin'in nükleer silahı var. Çin çok geride ama 5 yıl sonra bizi yakalayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Kim Jong-un ile ilişkiler

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile de iyi ilişkileri olduğunu belirtti: "Kuzey Kore ile çok iyi ilişkilerim var. Aslında onunla bir gün görüşeceğim. İki kez görüştük, iki zirve yaptık. Çok iyi anlaştık."

Trump sözlerini, "Onu neredeyse kız kardeşi dışında herkesten daha iyi tanıyorum. Bilirsiniz, onu çok sevdiğimi söylememem gerekiyor, çünkü bunu yaparsam yalan haber medyası beni öldürür. Ama onunla çok iyi anlaştım ve hiçbir sorun yaşamadık." diyerek tamamladı.