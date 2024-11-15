DOLAR
34,42 -0,22%
EURO
36,42 -0,47%
ALTIN
2.843,42 -0,3%
BITCOIN
3.111.990,08 -2,99%

Trump, Avukatlarını Adalet Bakanlığına Atıyor

Donald Trump, avukatları Todd Blanche, Emil Bove ve John Sauer'i Adalet Bakanlığı'nda üst düzey görevlere atayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:45
Trump, Avukatlarını Adalet Bakanlığına Atıyor

Trump'tan Önemli Atamalar

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, avukatları Todd Blanche, Emil Bove ve John Sauer'i Adalet Bakanlığı'nda üst düzey görevlere getireceğini duyurdu.

Açıklamada Öne Çıkanlar

CNN'in haberine göre, Trump yaptığı yazılı açıklamada, Blanche'ı başsavcı yardımcısı, Bove'u başsavcı yardımcısının baş asistanı ve Sauer'i baş hukuk danışmanı olarak atayacağını belirtti. Blanche'in ayrıca Adalet Bakanlığı'nda farklı sorumluluklar da üstleneceğinin altını çizdi.

Blanche'in Tecrübesi

Trump, Blanche için şu ifadeleri kullandı: "John, ABD Yüksek Mahkemesi'nde Yargıç Antonin Scalia için çalışmış, 6 yıl Missouri Başsavcısı olarak görev yapmış ve ABD Yüksek Mahkemesi ile diğer Temyiz Mahkemeleri'nde tecrübeye sahip, ustalık sahibi bir ceza hukuku avukatıdır."

Geçmiş Davalar ve Rolleri

Blanche ve Bove, "sus payı" davasında Trump'ı savunmuş, Sauer ise 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları davasında Trump'ın avukatlığını yapmış ve Yüksek Mahkeme'nin bu davada, "başkanın bazı konularda dokunulmazlığı olduğu" yönündeki kararın çıkmasında önemli rol oynamıştır.

Yeni Adaylık

Trump, dün Adalet Bakanlığına Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini de açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB'in 'Öğretmen Gözüyle' Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
2
KKTC'nin 41. Yılı Kutlandı: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden Mesajlar
3
2024 Macar-Türk Kültür Yılı: 'Ateşin Sanatı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
4
Nurdağı'nda 65 Köy Evine Anahtar Teslimi Yapıldı
5
Çin'den ABD'ye Uyarı: Tayvan, İlişkilerdeki En Tehlikeli Kıvılcım
6
Bursa Deniz Otobüslerinde Sefer İptalleri
7
YÖK Başkanı Özvar, Kadın ve Erkek Adayların Yerleştirme Oranlarını Açıkladı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor