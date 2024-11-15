Trump, Avukatlarını Adalet Bakanlığına Atıyor

Trump'tan Önemli Atamalar

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, avukatları Todd Blanche, Emil Bove ve John Sauer'i Adalet Bakanlığı'nda üst düzey görevlere getireceğini duyurdu.

Açıklamada Öne Çıkanlar

CNN'in haberine göre, Trump yaptığı yazılı açıklamada, Blanche'ı başsavcı yardımcısı, Bove'u başsavcı yardımcısının baş asistanı ve Sauer'i baş hukuk danışmanı olarak atayacağını belirtti. Blanche'in ayrıca Adalet Bakanlığı'nda farklı sorumluluklar da üstleneceğinin altını çizdi.

Blanche'in Tecrübesi

Trump, Blanche için şu ifadeleri kullandı: "John, ABD Yüksek Mahkemesi'nde Yargıç Antonin Scalia için çalışmış, 6 yıl Missouri Başsavcısı olarak görev yapmış ve ABD Yüksek Mahkemesi ile diğer Temyiz Mahkemeleri'nde tecrübeye sahip, ustalık sahibi bir ceza hukuku avukatıdır."

Geçmiş Davalar ve Rolleri

Blanche ve Bove, "sus payı" davasında Trump'ı savunmuş, Sauer ise 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları davasında Trump'ın avukatlığını yapmış ve Yüksek Mahkeme'nin bu davada, "başkanın bazı konularda dokunulmazlığı olduğu" yönündeki kararın çıkmasında önemli rol oynamıştır.

Yeni Adaylık

Trump, dün Adalet Bakanlığına Florida'dan Kongre üyesi Matt Gaetz'i aday gösterdiğini de açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.