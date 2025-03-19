Trump, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Ortaklığı Güçlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ortaklığı daha da güçlendirme yollarını tartıştı.

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Al Nahyan’ı Beyaz Saray’da ağırladığını duyurdu. Görüşmeye katılan çok sayıda üst düzey ABD yetkilisi ile birlikte, iki ülkenin iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Trump, BAE ve ABD’nin Orta Doğu ve dünya genelinde barış ve güvenliği sağlama çabalarında uzun zamandır iş ortaklığı yaptığını vurgulayarak, “Görüşmelerde ülkelerimizin ekonomik ve teknolojik geleceklerinin ilerletilmesi için ortaklığımızı artırma yolları ele alındı.” ifadelerini kullandı.