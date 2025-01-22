Trump, Bakan Adaylarına Vekil Atayan Plans

Trump, Bakan Adaylarına Vekil Atamalar Gerçekleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, bakanlıklar ve devlet kurumları için aday gösterdiği isimlerin Senato'dan onay sürecinin tamamlanması beklenirken, yerlerine vekalet edecek kişilerin atandığını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump'ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth, Senato'dan onay alana kadar emekli Deniz Piyade mensubu Robert Salesses tarafından vekil olarak temsil edilecektir.

Adalet Bakanlığı pozisyonu için aday gösterilen Pam Bondi yerine, göç konularında uzmanlaşmış James McHenry vekalet edecektir. Ayrıca, Hazine Bakanlığına aday gösterilen Scott Bessent göreve gelene kadar, David Lebryk bakanlıkta yetkili olarak görev yapacaktır.

İç Güvenlik Bakanlığına aday olan Kristi Noem yerine Benjamine Huffman, Sağlık Bakanlığına atanan Robert F. Kennedy Jr. yerine ise Dorothy Fink vekaleten atanmıştır. Ticaret Bakanlığı için önerilen Howard Lutnick yerine, Jeremy Pelter görevlendirildi.

İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum yerine, Walter Cruickshank vekil olarak atandı. Ayrıca, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterilen John Ratcliffe yerine Tom Sylvester, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü içinse Tulsi Gabbardın yerine Stacey Dixon vekil olarak belirlendi.

Senato Onay Süreci Devam Ediyor

Trump'ın bakanlıklar ve devlet kurumlarında atadığı kişilerin resmi görevlerine başlayabilmesi için gereken Senato onayı sürecinin zorlu geçmesi bekleniyor. Yasalara göre, onay süreci tamamlanana kadar vekil olarak görev yapmaları mümkün değildir.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığı için aday gösterilen Marco Rubio, Senato'dan onay alarak yemin ederek göreve başlamıştır.