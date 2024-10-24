Trump, Başkan Olursa Smith'i Hızla Kovacağını Açıkladı

Trump, Jack Smith'i Görevden Alacağını Açıkladı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin 5 Kasım'daki seçimlerdeki adayı Donald Trump, başkan olması durumunda, kendisini araştıran Özel Yetkili Savcı Jack Smith'i "2 saniyede kovacağını" ifade etti.

Radyo Programındaki Açıklamalar

Trump, bir radyo programında sunucunun yönelttiği soruya yanıt vererek, "Başkan olduğunuzda bir seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Ya kendinize af çıkaracaksınız ya da Jack Smith'i kovmak zorunda kalacaksınız. Hangisini yapacaksınız?" şeklindeki sorusuna direkt bir yanıt verdi.

Smith'i "hilekar" olarak nitelendiren Trump, bu konunun başkanlık döneminde "ele alınacak ilk meselelere" gireceğini vurguladı.

Hukuki Süreç ve İddialar

6 Ocak 2021'deki Kongre baskınları ve 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale suçlamaları nedeniyle, Savcı Smith Trump'a karşı Ağustos 2023'te bir ceza davası açtı. Trump, davadaki suçlamaları reddederek, 6 Ocak olayları sırasında Beyaz Saray'da görevde olduğunu ve bu nedenle "dokunulmazlık" hakkına sahip olduğunu savundu.

Buna ek olarak, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın bazı konularda dokunulmazlık hakkının olduğunu belirtti ancak bu haktan özel davranışları için yararlanamayacağını ifade etti.

Smith, 2 Ekim'de Trump'ın suçlarının özel alana girdiği iddiasıyla yeni bir iddianame hazırladığını ve eski başkanın "diğer tüm vatandaşlar gibi yargılanması gerektiğini" açıkladı.

Yargıç Tanya Chutkan, Trump'a Smith'in iddianamesine yanıt vermesi için 7 Kasım'a kadar süre tanıdı. Her iki tarafın savunmalarını inceledikten sonra, Trump'ın yargılanıp yargılanmayacağına karar verecek.