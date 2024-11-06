Trump, Başkanlık Zaferini Duyurdu: "Savaşları Durduracağım"

Donald Trump'ın Zafer Konuşması

ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık seçimlerini kazandığını duyurarak önemli bir zafer konuşması gerçekleştirdi. Florida'daki kongre merkezinde düzenlenen etkinlikte destekçilerine seslenen Trump, "Savaş başlatmayacağım, savaşları durduracağım, bu demokrasi ve özgürlük için büyük bir zafer." ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçları ve Eyaletler

Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Trump, North Carolina, Georgia ve Pensilvanya gibi kritik eyaletlerde kazanım sağladığını belirtti. Ayrıca Michigan, Arizona, Nevada ve Alaska'da da önde olduklarını ifade etti.

Senato ve Temsilciler Meclisi Kontrolü

Trump, Senato’nun kontrolünü geri aldıklarını ve Temsilciler Meclisi’nin kontrolünü de ellerinde tutacaklarını vurguladı. "Bu Amerikan halkı için, Amerika'yı yeniden büyük yapmamıza imkan verecek muhteşem bir zafer." dedi.

Elon Musk'ın Desteği

Trump, kampanyasına verdiği destekten dolayı ünlü iş insanı Elon Musk'a da atıfta bulundu. Trump, "Bir yıldız doğdu, adı da Elon. O inanılmaz bir adam." sözleriyle Musk'ın önemini dile getirdi.

James David Vance'ın Konuşması

Trump'ın sahnede yanına davet ettiği Cumhuriyetçi başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance, destekçilerine teşekkür etti. Vance, Trump'ın liderliği altında Amerikan halkına verdikleri sözleri tutacaklarının altını çizerek, "ABD tarihindeki en büyük siyasi geri dönüşe tanıklık ettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Donald Trump Kimdir?

Donald Trump, 14 Haziran 1946'da New York'ta dünyaya geldi. Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu olan Trump, emlak sektörüne genç yaşta adım attı. 1968 yılında Pensilvanya Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra 1971'de babasının şirketinin başına geçti. Trump Organizasyonunu kurarak Manhattan'da birçok otel inşa etti. Ayrıca 2004 yılında NBC kanalında "Çırak" programını yaparak uluslararası alanda tanınmaya başladı. 2017-2021 yılları arasında ABD'nin 45. başkanı olarak görev yaptı.