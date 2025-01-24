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Trump, Biden'ı Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Suçladı: 'Korkunç Bir İş Yaptı'

Donald Trump, Biden'ı Rusya-Ukrayna savaşını başlatmakla suçladı ve savaşın hemen sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 06:35
Trump, Biden'ı Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Suçladı: 'Korkunç Bir İş Yaptı'

Trump'tan Sert Açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinde eski Başkan Joe Biden'ı suçlayarak, "Biden, bu savaşın başlamasına izin vererek korkunç bir iş yaptı. Bu savaş hiç başlamamalıydı." dedi.

Savaşın Sonlanması Gerekiyor

Amerikan Fox News kanalına verdiği röportajda savaşın bir an önce sona ermesinin önemine değinen Trump, savaşın her iki tarafın da yüzbinlerce asker kaybetmesine yol açtığını belirtti. Trump, bu konuda şöyle konuştu: "Bu, hiç başlamaması gereken bir savaştı. Biden, bu savaşın başlamasına izin vererek korkunç bir iş yaptı. Hiç başlamamalıydı."

Putin'e Yüklenerek Savaşın Bitmesini İstedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırmakla suçlayan Trump, "Putin bunu hiç yapmamalıydı. Artık bu savaşın bitmesi gerekiyor. Ruslar 850 bin, Ukraynalılar 700 bin asker kaybetti." ifadelerini kullandı.

Yaptırım Uyarısı ve Müzakereler

Trump, Rusya'nın müzakere masasına oturmaması durumunda ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileriyle karşılaşabileceği uyarısını yineledi. "Bunu yapmak istemiyorum, Rus halkı büyük bir halk, Rusları seviyorum. Ancak bu savaş sona ermeli. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy de anlaşmak istiyor." açıklamasında bulundu.

Biden Yönetiminin Rolü

Ukrayna'daki savaşın bu kadar uzamasında Biden yönetiminin büyük bir etkisi olduğuna dikkat çeken Trump, "Eğer Ukrayna’ya bu kadar silah vermeselerdi, bu savaş daha önce bitirilebilirdi." vurgusunu yaptı.

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