Trump, Biden'ın Çöp Eleştirisine Çöp Kamyonu ile Yanıt Verdi

Trump'tan Cevap Gelen Çarpıcı Görüntü

ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın destekçilerini "çöp" olarak nitelendirmesi sonrası Trump, çöp kamyonuna binerek dikkat çekici bir karşı atak gerçekleştirdi.

Biden'a Dikkat Çeken Eleştiri

The Hill gazetesinde yer alan habere göre, Biden'ın bu eleştirisi sonrası Trump, miting sırasında "Çöp kamyonumu beğendiniz mi? Bu kamyon Kamala Harris ve Joe Biden'ın şerefine" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

Demokratlardan Hasar Kontrol Çabası

Trump'ın mitinginde, komedyen Tony Hinchcliffe tarafından yapılan "Porto Riko, yüzen çöp adası" şakası üzerine Biden'ın eleştirisi tartışmalara yol açtı. Biden, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileridir" dedi.

Kamala Harris'ten Açıklama

Demokrat Parti Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris, Maryland'de yaptığı açıklamada, vatandaşların oy kullanımına getirilen eleştirilerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti ve seçildiğinde tüm vatandaşların başkanı olacağını ifade etti.

Biden'ın Açıklamalarındaki Tutarsızlık

Hinchcliffe'in şakasının ardından Biden’ın "Latinleri şeytanlaştırmasının mantıksız ve Amerikan karşıtı olduğunu" belirtmesi dikkat çekici oldu. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Biden'ın konuşmasında "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçisine aittir" şeklinde ifadelerini dile getirdi."}