Trump, Biden'ın Çöp Eleştirisine Çöp Kamyonu ile Yanıt Verdi

Trump'tan Cevap Gelen Çarpıcı Görüntü
ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın destekçilerini "çöp" olarak nitelendirmesi sonrası Trump, çöp kamyonuna binerek dikkat çekici bir karşı atak gerçekleştirdi.
Biden'a Dikkat Çeken Eleştiri
The Hill gazetesinde yer alan habere göre, Biden'ın bu eleştirisi sonrası Trump, miting sırasında "Çöp kamyonumu beğendiniz mi? Bu kamyon Kamala Harris ve Joe Biden'ın şerefine" diyerek dikkatleri üzerine çekti.
Demokratlardan Hasar Kontrol Çabası
Trump'ın mitinginde, komedyen Tony Hinchcliffe tarafından yapılan "Porto Riko, yüzen çöp adası" şakası üzerine Biden'ın eleştirisi tartışmalara yol açtı. Biden, "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçileridir" dedi.
Kamala Harris'ten Açıklama
Demokrat Parti Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Kamala Harris, Maryland'de yaptığı açıklamada, vatandaşların oy kullanımına getirilen eleştirilerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti ve seçildiğinde tüm vatandaşların başkanı olacağını ifade etti.
Biden'ın Açıklamalarındaki Tutarsızlık
Hinchcliffe'in şakasının ardından Biden’ın "Latinleri şeytanlaştırmasının mantıksız ve Amerikan karşıtı olduğunu" belirtmesi dikkat çekici oldu. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Biden'ın konuşmasında "Burada gördüğüm tek çöp onun destekçisine aittir" şeklinde ifadelerini dile getirdi."}