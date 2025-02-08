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Trump, Biden'ın Tüm Güvenlik İzinlerini İptal Etti

Donald Trump, Joe Biden'ın güvenlik izinlerini iptal etti ve bunun nedenini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 06:50
Trump, Biden'ın Tüm Güvenlik İzinlerini İptal Etti

Trump, Biden'ın Güvenlik İzinlerini İptal Etti

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın tüm güvenlik izinlerini iptal ettiğini duyurdu. Trump, bu kararı almasına gerekçe olarak Biden'ın "artık gizli bilgilere erişimine gerek kalmadığını" ve "hafızasının iyi olmadığını" öne sürdü.

Gizli Bilgilere Erişim Durduruldu

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Joe Biden'ın gizli bilgilere erişiminin devam etmesine artık gerek yok. Bu nedenle Joe Biden'ın güvenlik izinlerini derhal iptal ediyor ve günlük istihbarat brifinglerini durduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden'la ilgili hazırlanan bir savcılık raporuna da atıfta bulunan Trump, "Biden zayıf hafızadan muzdarip. Onun iyi hali bile hassas bilgiler söz konusu olduğunda güvenilmez. Joe, kovuldun!" dedi.

Trump'ın Kendi Güvenlik İzni Durumu

Görevini 2021 yılında Biden'a devrettikten sonra kendisinin de güvenlik izinlerinin Biden tarafından iptal edildiğini hatırlatan Trump, aynı şekilde davrandığını belirtti.

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