Trump, Biden'ın Zayıflığı Yüzünden Rusya-Ukrayna ve Gazze Krizinin Uzadığını Idia Etti

Trump, Dış Politika Üzerine Eleştirilerini Sıraladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının ve Gazze'deki krizin aslında daha önce sonlanabileceğini, ancak eski başkan Joe Biden'ın "zayıflığı" nedeniyle bu olayların uzadığını ileri sürdü.

Başkanlık İddiası: Her İki Kriz de Olmayacaktı

Beyaz Saray’da gerçekleşen basın toplantısında Trump, bu durumun kendisi başkan olsaydı yaşanmayacağını belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi gerektiğini vurgulayan Trump, Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini duyurdu.

Putin’in ateşkes görüşmeleri için müzakere masasına gelmemesi durumunda, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağına dair soruya da, "Muhtemelen evet." yanıtını verdi. Trump, "Eğer ehil bir başkanınız olsaydı, o zaman bu savaş hiç olmazdı. Ukrayna'daki savaş ben başkan olsaydım hiç yaşanmazdı." ifadelerini kullandı.

Barış için İki Taraflı Süreç

Biden’ın Putin’e saygısızlık ettiğini ve süreci kötü yönettiğini savunan Trump, barışın sağlanması için iki taraflı bir görüşme gerektiğini öne sürdü. Trump, "Zelenskiy bana barışı çok istediğini söyledi ama tango yapmak için iki kişi gerekir. Neler olacağını göreceğiz. (Putin) Ne zaman isterse onunla görüşeceğim. Bu savaşın sona erdiğini görmek isterim." dedi.

Açıklamalar ve İstatistikler

Trump, savaşta Rusya’nın 800 bin civarında, Ukrayna’nın ise 600 ila 700 bin asker kaybettiğini ve bu sayıların kamuoyuyla açıkça paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'ya silah göndermeye devam edip etmeyeceği konusunda da bilgi veren Trump, yol haritasını belirlemek için hem Zelenskiy hem de Putin ile görüşeceğini kaydetti. Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de Ukrayna savaşının sona ermesi için destek talep ettiğini belirtti.

Orta Doğu İle İlgili Değerlendirmeleri

Trump, Orta Doğu'ya gitmeyi düşündüğünü ancak henüz kesin bir tarih belirlemediğini dile getirdi. "Esirler şu an geri dönüyorlar. Eğer ben burada olmasaydım, asla geri dönmezlerdi." dedi.

Esir takasının önemine vurgu yapan Trump, Biden yönetimini "savaşın uzamasına neden olmakla" eleştirdi ve eğer kendisi başkan olsaydı, enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki savaşların yaşanmayacağını savundu.