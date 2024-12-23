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Trump, Callista Gingrich'i ABD'nin Bern Büyükelçiliğine Aday Gösterdi

Donald Trump, Callista Gingrich'i ABD'nin Bern Büyükelçiliği için aday gösterdi. Gingrich, önceki dönemde Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:05
Trump, Callista Gingrich'i ABD'nin Bern Büyükelçiliğine Aday Gösterdi

Trump, Callista Gingrich'i Bern Büyükelçiliği için Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, daha önce ülkenin Vatikan Büyükelçiliği görevini üstlenen Callista Gingrich'i ABD'nin Bern Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıkladı. Trump, bu duyuruyu Truth Social sosyal medya platformu üzerinden paylaştı.

Gingrich'in Görevleri ve Önemi

Trump, Gingrich'in önceden Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemde, uluslararası dini özgürlük ve dünya geneline insani yardım sağlama konularında yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Latin Amerika Özel Temsilciliği Adayı

Ayrıca, Trump, Latin Amerika Özel Temsilciliği için Mauricio Claver-Carone'u aday gösterdi. Claver-Carone'un, daha önce Beyaz Saray'da çalıştığına değinen Trump, onun sınırdaki düzenin sağlanması noktasında ABD'nin çıkarlarına öncelik vereceğine inandığını vurguladı.

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