DOLAR
34,36 -0,18%
EURO
36,55 0,15%
ALTIN
2.877,64 0,62%
BITCOIN
3.068.113,09 -2,73%

Trump, Çevre Koruma Ajansı'nın Yeni Başkanı Lee Zeldin'i Atadı

Donald Trump, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın başına eski Temsilciler Meclisi Üyesi Lee Zeldin'i atadı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:52
Trump, Çevre Koruma Ajansı'nın Yeni Başkanı Lee Zeldin'i Atadı

Trump'tan Çevre Koruma Ajansı'na Zeldin Ataması

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, ABD Çevre Koruma Ajansı başkanlığına eski Temsilciler Meclisi Üyesi Lee Zeldin'i atadığını duyurdu. Zeldin, 2015-2023 yılları arasında ABD Kongresi’nde görev yapmıştır ve 44 yaşındadır.

Atamanın Detayları

Trump, Zeldin'in atanmasıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Zeldin'in çok güçlü bir hukuki geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "O, adil ve hızlı bir şekilde serbestleşme kararları alınırken en yüksek çevre standartlarını koruyacak," ifadesini kullandı.

Zeldin'in Görüşleri

Zeldin, X platformundaki hesabından, "Çevre Koruma Ajansı'nın yöneticisi olarak Başkan Trump’ın kabinesine katılmak benim için bir onurdur," diyerek atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Boşanma Sürecindeki Çiftin Trajik Sonu: Cinayet ve İntihar
2
AYM, Güvenlik Korucularının Toplu Müracaat Yasağını İptal Etti
3
Orgeneral Gürak, 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda İncelemelerde Bulundu
4
Milli Savunma Bakanı Güler, Bosna-Hersekli Mevkidaşı Helez ile Görüştü
5
Uranüs'te Okyanusların Varlığı, Yaşamı Destekleyebilir Mi?
6
Yalova'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
7
Ticaret Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başlandı

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak