Trump, Çevre Koruma Ajansı'nın Yeni Başkanı Lee Zeldin'i Atadı

Trump'tan Çevre Koruma Ajansı'na Zeldin Ataması

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, ABD Çevre Koruma Ajansı başkanlığına eski Temsilciler Meclisi Üyesi Lee Zeldin'i atadığını duyurdu. Zeldin, 2015-2023 yılları arasında ABD Kongresi’nde görev yapmıştır ve 44 yaşındadır.

Atamanın Detayları

Trump, Zeldin'in atanmasıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Zeldin'in çok güçlü bir hukuki geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "O, adil ve hızlı bir şekilde serbestleşme kararları alınırken en yüksek çevre standartlarını koruyacak," ifadesini kullandı.

Zeldin'in Görüşleri

Zeldin, X platformundaki hesabından, "Çevre Koruma Ajansı'nın yöneticisi olarak Başkan Trump’ın kabinesine katılmak benim için bir onurdur," diyerek atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.