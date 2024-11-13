Trump, CIA Direktörlüğüne John Ratcliffe'i Aday Gösterdi

Trump, CIA Direktörlüğü İçin Ratcliffe'i Seçti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü pozisyonu için eski Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'i aday gösterdiğini duyurdu.

Trump'ın Kabinesine Yeni Bir İsim Ekleniyor

5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Trump, 20 Ocak 2025'te görevi devralacak. Bugün yaptığı açıklamada, kabinesindeki önemli bir ismi daha kamuoyu ile paylaştı.

Trump'ın ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 döneminde Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevini yürütmüş olan Ratcliffe'in, yeni kabinede CIA Direktörü olarak yer alacağı belirtildi. Ratcliffe, Trump'ın ilk başkanlık döneminin son yılında istihbarat örgütlerinin çatı yapısında önemli bir rol üstlenmiş bir isim olarak öne çıkıyor.

Senato Onayı Bekleniyor

Ratcliffe'in CIA Direktörlüğü görevini üstlenebilmesi için Senato'dan onay alması gerekecek. Texas'tan Kongre'ye gelen Ratcliffe, Trump'ın kabinesine aday gösterilen diğer isimler gibi aşırı sağcı görüşleriyle tanınıyor.

Politik Kariyeri ve Geçmişi

2007-2008 yılları arasında Texas Doğu Bölgesi'nde savcı vekilliği yapan Ratcliffe, 2012 yılına kadar bu eyalette Heath kentinin belediye başkanlığını üstlendi. 2015 yılında ABD Temsilciler Meclisi'ne giren Ratcliffe, bu görevini 2020 yılında Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine atanana kadar sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.