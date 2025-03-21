Trump: "Çin ile Savaş İstemiyoruz; Ancak Hazırız"

ABD Başkanı Trump: "Çin ile Potansiyel Bir Savaşa Girmek İstemiyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin ile süren küresel rekabet hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, "Çin ile potansiyel bir savaşa girmek istemiyoruz, ancak size şunu söyleyebilirim ki eğer girersek, bununla başa çıkmak için çok iyi bir donanıma sahibiz." dedi.

Çin ile İlgili Yalanlama

Oval Ofis'te düzenlediği törende, dış politika gündemine dair değerlendirmelerde bulunan Trump, New York Times gazetesinde yer alan ve kendisinin danışmanı Elon Musk'a "Çin ile potansiyel savaş planları" gösterildiği yönündeki habere yanıt verdi.

Trump, "Ancak bunu kimseye göstermek istemiyoruz. Bize bu kadar çok yardım eden bir iş adamına bu planları kesinlikle göstermezsiniz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Musk'ın Pentagon ziyareti sırasında yaptığı görüşmeleri eleştirerek, NYT'nin haberindeki Çin ile ilgili bölümlerin "uydurma" ve "yalan haber" olduğunu savundu.

Rusya-Ukrayna Ateşkes Süreci

Trump, Rusya-Ukrayna ateşkes süreci ile ilgili de ümitli olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki yakın zamanda birçok alanda ateşkes anlaşması yapacağız. Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Yakında tam bir ateşkes olacak ve ardından da bir anlaşma imzalayacağız." dedi. Müzakere edilen anlaşmaların toprak paylaşımı konularını da kapsayacağını ifade etti.

NATO'nun Gücü

Trump, NATO ile ilgili de yorumda bulunarak, "NATO şu anda sağlam ve güçlü durumda ama bize adil davranmak zorundalar. Çünkü biz olmadan NATO'nun bir önemi yok." dedi. NATO üyelerinin kendi döneminde ödeme artırımları yaptığını ve bunun ittifak için iyi bir gelişme olduğunu vurguladı.