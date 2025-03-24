Trump, Colorado Meclis Binasındaki Portresinin Kaldırılmasını İstedi

Trump'ın Portre Tepkisi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Colorado eyalet Meclis Binası'ndaki kendisine ait portresinin "kasten biçimsiz" bir şekilde yapıldığını savunarak kaldırılmasını talep etti.

Social Medyadaki Açıklamaları

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Colorado Meclis Binası'ndaki portresine gelen tepkileri dile getirdi. "Kimse kendisinin kötü bir fotoğrafını ya da resmini sevmez," diyen Trump, diğer başkanların portreleriyle karşılaştırıldığında kendi resminin "kasten biçimsiz çizildiğini" belirtti.

Trump, "Sanatçı, (eski ABD Başkanı Barack) Obama'yı da resmetmiş ve o harika görünüyor. Ama benimki gerçekten en kötüsü. (Sanatçı) yaşlandıkça yeteneğini kaybetmiş olmalı," ifadelerini kullandı.

Public Reaksiyon

Bu portre yerine resminin asılmamasını tercih ettiğini kaydeden Trump, Colorado'da birçok kişinin bu durumdan rahatsız olduğunu ve konuya ilişkin şikayette bulunduğunu iletti. Ayrıca, "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Venezuela çetesi "Tren de Aragua" ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda "zayıf" bulduğuna dikkat çektiği Vali Jared Polis'ten bu portrenin kaldırılmasını istedi.