Trump Davalarına Bakan Özel Yetkili Savcı Jack Smith İstifa Etti

ABD’de seçilmiş başkan Donald Trump hakkında yürütülen federal davalara bakan Özel Yetkili Savcı Jack Smith, görevinden istifa etti. Bu önemli gelişme, mahkemeye sunulan bir dosyada dipnot olarak belirtildi.

Smith’in istifasıyla birlikte, Trump’a yönelik 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ve Florida’da devlete ait gizli evrakları saklama suçlamalarına dair soruşturmalar sona ermiş oldu. Mahkeme kayıtlarında, Smith’in çalışmalarını tamamladığı ve 7 Ocak 2025’te son gizli raporunu sunduğu ifade edildi.

Smith, Washington’da başlattığı davada Trump’ı, 2020’deki seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı. Trump ise seçim öncesinde yaptığı mitinglerde, göreve geri döndüğünde Smith’i derhal görevden alacağını ifade etmişti.

Diğer yandan, Trump’ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray’daki görev süresinin sona ermesinin ardından Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde sakladığına dair federal dava, geçen temmuz ayında düşürülmüştü.