Trump Davasında Temyiz Süreci Başlıyor

Özel Yetkili Savcı Temyiz Talebinde Bulunuyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde Özel Yetkili Savcı Jack Smith, eski Başkan Donald Trump aleyhindeki "devlete ait gizli belgeleri saklama" davasını düşüren Yargıç Aileen Cannon’ın kararını temyize taşımayı planlıyor.

Yargıcın Kararının Etkileri

Smith, Yargıç Cannon’ın "Özel yetkili savcı Anayasaya uygun olarak atanmamıştır" gerekçesiyle aldığı kararın, gelecekteki davalarda özel yetkili savcıların meşruiyetini sorgulamak için bir zemin hazırlayabileceğini vurguladı.

Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde, Trump'la ilgili dava süreçleri her zamankinden daha fazla önem kazanıyor. Smith'in Çarşamba günü kararını bölge temyiz mahkemesine iletmesi bekleniyor.

Adalet Bakanlığı’nın Tepkisi

ABD Adalet Bakanlığı, Yargıç Cannon’ın kararını "çok ciddi bir karar" olarak değerlendirirken, birçok hukuk uzmanı bu durumun ilerideki özel yetkili savcıların atanmasını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Trump’ın Suçlamaları

Trump, devlete ait gizli belgeleri Florida’daki Mar-a-Lago mülkünde saklamakla suçlanıyor. Yargıç Cannon, bu davayı reddederken Smith’in atanmasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddialarını öne sürdü.

Trump, 13 Haziran tarihi itibariyle federal soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarak hakkındaki 37 suçlamayı reddetti. Bu süreçte, avukatları Smith’in atanma gerekçesini Anayasa’ya aykırı buldu.

Özel yetkili savcıların gelecekteki davalarda nasıl bir rol oynayacağı ve bu süreçlerin siyasi yansımaları, kamuoyunda oldukça tartışmalı olmaya devam ediyor.