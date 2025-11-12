Trump: Demokratlar 'Epstein Aldatmacasını' Tekrar Gündeme Getiriyor

Trump'ın Tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili siyasetçilerin, Jeffrey Epstein ile ilgili e-postaların yayınlanmasına ilişkin olarak, Demokratların bu dosyayı tekrar gündeme getirerek hükümetin başarısızlıklarını örttüğünü savundu. Trump, Demokratlara yönelik eleştirisini şöyle dile getirdi: 'Demokratlar, Jeffrey Epstein aldatmacasını tekrar gündeme getirmeye çalışıyorlar çünkü hükümetin kapanması ve diğer birçok konuda ne kadar başarısız olduklarını gizlemek için her şeyi yaparlar.'

Paylaşımları 'tuzak' olarak nitelendiren Trump, 'Sadece çok kötü ya da aptal bir Cumhuriyetçi bu tuzağa düşer. Demokratlar, ülkemizi acımasızca kapatarak ve aynı zamanda birçok kişiyi riske atarak ülkemize 1,5 trilyon dolarlık zarar verdiler ve bunun bedelini ödemeliler. Dikkatimizi, Epstein veya başka herhangi bir konuya çekmemeliyiz ve bu konuyla ilgilenen tüm Cumhuriyetçiler, yalnızca ülkemizi açmaya ve Demokratların neden olduğu büyük hasarı düzeltmeye odaklanmalıdır' ifadelerini kullandı.

Epstein’in Trump’a ilişkin e-postaları

Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından incelenen ve Epstein’e ait 23 bin belge arasında yer alan, Demokratlar tarafından ifşa edilen 2 Nisan 2011 tarihli bir e-postada, Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'e Trump hakkında yazdıkları yer aldı. E-postada Epstein, sevgilisine hitaben, 'Henüz havlamamış köpeğin Trump olduğunu fark etmeni isterim. (İsmi sansürlenen kişi) onunla (Trump) birlikte evimde saatlerce vakit geçirdi. Ama ondan tek bir kez bile söz edilmedi' diye yazdı. Maxwell aynı gün Epstein’e, 'Ben de bu konu hakkında düşünüyordum' diye cevap verdi.

Trump ile birlikte vakit geçirdiği belirtilen kişinin ismi e-postada sansürlenmiş durumda; Demokratlar ise bu kişiden 'kurban' olarak söz etti.

Ayrıca Epstein’in 2019’da ABD’li gazeteci ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği bir e-postada Trump hakkında, 'Tabii ki kızlar hakkında bilgisi vardı. Zira Ghisliane’den durmasını istemişti' şeklinde ifadeler yer aldığı belirlendi.

Epstein davası

ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla ilişkilendirilmiş; 6 Temmuz 2019'da New York’ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Epstein’in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019’da intihar ettiği açıklanmıştı. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kurduğu iddia edilen Epstein’in, oyuncular ve siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle bağlantısı geniş yankı uyandırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Epstein’in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığı iddialarını şiddetle reddetti; Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını fakat daha sonra aralarının bozulduğunu belirtti.

Ghislaine Maxwell ise Epstein ile birlikte hareket etmek ve reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamak da dahil çeşitli suçlardan yargılanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Skandalın en çok bilinen mağdurlarından Virginia Giuffre, kamuoyuna yaptığı açıklamalarda 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından cinsel istismar amacıyla, aralarında Prens Andrew'un da bulunduğu yüksek nüfuzlu kişilere gönderildiğini iddia etmişti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, DEMOKRAT PARTİLİ SİYASETÇİLER TARAFINDAN, CİNSEL İSTİSMAR ŞEBEKESİ KURMAKLA SUÇLANAN JEFFREY EPSTEİN’İN KENDİSİ HAKKINDAKİ E-POSTALARI YAYINLAMASININ ARDINDAN, "DEMOKRATLAR, JEFFREY EPSTEİN ALDATMACASINI TEKRAR GÜNDEME GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR ÇÜNKÜ HÜKÜMETİN KAPANMASI VE DİĞER BİRÇOK KONUDA NE KADAR BAŞARISIZ OLDUKLARINI GİZLEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPARLAR" DEDİ.