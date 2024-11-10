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Trump Destekçilerine Yardım Etmeyi Reddeden FEMA Ekip Amiri İşten Çıkarıldı

FEMA'da, Trump destekçilerine yardım etmeme talimatı veren ekip amiri işten çıkarıldı. Olaya ilişkin tepkiler sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 12:21
Trump Destekçilerine Yardım Etmeyi Reddeden FEMA Ekip Amiri İşten Çıkarıldı

FEMA'da Skandal Gelişme: Ekip Amiri İşten Çıkarıldı

ABD'de Helene ve Milton kasırgaları nedeniyle zarar görenlerin yardım çalışmalarında yaşanan bir skandal, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu'nda (FEMA) görevli bir ekip amirinin, eski 45. Başkan Donald Trump'ı destekleyen kişilere yardım etmeme talimatı vermesiyle gündeme geldi.

Trump Destekçileri Göz Ardı Edildi

The Daily Wire’ın haberine göre, Florida ve çevresinde etkili olan kasırgalardan etkilenen bölgelere yardım götüren ekip üyeleri, amirlerinin, Trump'ı destekleyen evlerin "göz ardı edilmesi" talimatını verdiğini belirtti. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FEMA'dan Açıklama Geldi

FEMA yöneticisi Deanne Criswell, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ekip amirinin davranışının, FEMA'nın yardım verme değerleriyle çeliştiğini vurguladı. Criswell, bu tür bir tutumun "kınanması gerektiğini" ifade ederek, söz konusu çalışanın derhal işten çıkarıldığını duyurdu.

Florida Valisi'nden Tepki

Florida Valisi Ron DeSantis, X üzerinden yaptığı paylaşımda, FEMA çalışanının hareketinin "hedefli ayrımcılık" olduğunu belirtti. Bu durum, federal yardım süreçlerine dair soru işaretlerini artırdı.

Kasırgaların Yıkıcı Etkisi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida'nın kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de saatte 225 kilometre hızla vurduğunu bildirdi. Kasırga, kısa sürede çok sayıda eyalet üzerinde yıkıcı etkiler yarattı. Florida'da 1,2 milyonu aşan, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da 600 binin üzerinde ev ve iş yerinde elektrik kesintisi meydana geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da olan afet durumu nedeniyle federal yardım talimatı vermişti. Helene Kasırgası sonucu 230'dan fazla kişi yaşamını yitirirken, Milton Kasırgası da en az 16 can kaybına yol açmış ve birçok kişinin yaşam alanını etkilemiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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