Trump: 'Din, Amerika'da Yeniden Güçlenmeli'

Trump'tan Din Vurgusu: 'Güçlü Bir Şekilde Geri Getireceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika'da son yıllarda zayıflayan dini değerlerin kendi başkanlığı döneminde yeniden güçleneceğini ifade ederek, "Dini her zamankinden daha güçlü, daha büyük ve daha iyi bir şekilde geri getirmek istiyoruz." dedi.

Ulusal Dua Kahvaltısı'nda Konuşma Yaptı

Trump, geleneksel olarak düzenlenen Ulusal Dua Kahvaltısı'na katılarak, ülkesindeki dini değerlerin her zaman önemli olduğuna, ancak son dönemde zayıfladığını vurguladı. Başkan, iyi bir inanç sahibi olduğunu belirterek, başkanlığı döneminde bu konuda güçlü adımlar atacağını söyledi.

Dini Özgürlükler Alanında Yeni Adımlar

Dini özgürlükler konusunda daha sağlam adımlar atmaları gerektiğine dikkat çeken Trump, "Din, son birkaç yılda büyük zarar gördü ama güçlü bir şekilde geri geliyor" diyerek, Amerika'nın dini özgürlükler ülkesi olduğunu ifade etti. Ayrıca, bazı Hristiyan grupların neden olduğu cezalara af getirdiğini de duyurdu.

Dini Özgürlükler Başkanlık Komisyonu Kuruluyor

Başkan Trump, dini özgürlükler için yeni bir adım atarak, 'Dini Özgürlükler Başkanlık Komisyonu' kurulacağını açıkladı. 75 yaşındaki bir kadının dini pratiklerinden dolayı hapse atıldığını belirterek, bu tür olayların önüne geçmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

Barışçı Mirası

Trump, Orta Doğu'ya barış getirmek istediğini belirterek, "Umarım en büyük mirasım bir barışçı ve birleştirici olarak bilinmek olur." dedi. Ayrıca, 2020 seçimlerinde başkan seçilmiş olması halinde, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 7 Ekim saldırılarının yaşanmayacağını iddia etti.

Hristiyanlık Karşıtı Ön Yargılarla Mücadele

ABD Başkanı, Hristiyanlık karşıtı ön yargılarla mücadele için yeni bir görev gücü kuracağını ve başına Adalet Bakanı Pam Bondi'yi getireceğini açıkladı. Trump, "Bu görev gücünün misyonu, Hristiyanlık karşıtı her türlü hedef gösterme ve ayrımcılığı derhal durdurmak olacaktır." şeklinde konuştu.