Trump, Dış Kalkınma Yardımlarını 90 Günlüğüne Askıya Aldı

Trump'tan Dış Kalkınma Yardımlarıyla İlgili Kritik Karar

ABD Başkanı Donald Trump, dış politika hedefleriyle tutarlılığını gözden geçirmek için yabancı ülkelere yönelik dış kalkınma yardımlarını 90 günlüğüne askıya aldığını duyurdu.

Beyaz Saray Açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik bir kararnameye imza attığı belirtildi. Kararnamede, bu programın ülke çıkarlarıyla uyumlu olmadığı ifade edildi.

İnceleme Süreci Başlatıldı

ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların, yurtdışına yapacağı ödemeleri durduracağı kararnamede yer aldı. Ayrıca, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedildi.

ABD'nin sağladığı dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsamaktadır.