DOLAR
35,62 -0,12%
EURO
36,93 0,45%
ALTIN
3.118,07 -0,64%
BITCOIN
3.647.842,94 1,35%

Trump, Dış Kalkınma Yardımlarını 90 Günlüğüne Askıya Aldı

ABD Başkanı Trump, dış politikasıyla uyumlu olup olmadığını değerlendirmek amacıyla dış kalkınma yardımlarını askıya aldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:04
Trump, Dış Kalkınma Yardımlarını 90 Günlüğüne Askıya Aldı

Trump'tan Dış Kalkınma Yardımlarıyla İlgili Kritik Karar

ABD Başkanı Donald Trump, dış politika hedefleriyle tutarlılığını gözden geçirmek için yabancı ülkelere yönelik dış kalkınma yardımlarını 90 günlüğüne askıya aldığını duyurdu.

Beyaz Saray Açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik bir kararnameye imza attığı belirtildi. Kararnamede, bu programın ülke çıkarlarıyla uyumlu olmadığı ifade edildi.

İnceleme Süreci Başlatıldı

ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların, yurtdışına yapacağı ödemeleri durduracağı kararnamede yer aldı. Ayrıca, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedildi.

ABD'nin sağladığı dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsamaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Zelandalılar, Trump'ın Atomun Parçalanmasıyla İlgili İfadelerine Tepki Gösterdi
2
Yapay Zeka Projesi ile 10 Ülkeden Öğrenciler Bir Araya Geldi
3
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya Otel Yangını İçin Heyet Görevlendirdi
5
Trump, Kuzey Kore'yi Nükleer Güç Olarak Tanımladı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya Otel Yangını Hakkında Bilgi Aldı
7
Pelosi'den Trump'ın 6 Ocak Affına Sert Tepki

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!