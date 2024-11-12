Trump, Dışişleri Bakanlığı'na 'Şahin' Senatör Rubio'yu Aday Gösteriyor

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın, dışişleri bakanlığı için güçlü İsrail yanlısı görüşleri ve İran ile Çin konularındaki 'şahin' tavrıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'yu aday göstermeyi düşündüğü bildirildi.

İlk olarak New York Times gazetesinin paylaştığı ve Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan haber, kısa süre içinde ABD medyasında geniş yankı buldu. Bu gelişmeye göre, Trump, Senatör Rubio'yu yeni kabinesinde dışişleri bakanlığına atamayı hedefliyor.

Rubio, 2011 yılından bu yana Senato'da görev yapmakta ve dış ilişkiler komitesinde aktif bir rol üstlenmektedir. Özellikle İran ve Çin ile ilgili sert duruşları ve İsrail'e verdiği destekle tanınması, bu adaylığına zemin hazırlıyor.

Haberlere göre, Trump'ın başlangıçta Berlin Büyükelçiliği görevini de üstlenmiş olan Ric Grenell'i dışişleri bakanlığı için düşündüğü, ancak gerçekleştirdiği istişareler sonrası Rubio'da karar kıldığı iddia edildi.

Trump'ın yeni kabinesiyle ilgili çalışmaların devam ettiği ve kısa süre içerisinde Rubio ile diğer adaylar hakkında resmi açıklamaların yapılacağı belirtiliyor. Uzun zamandır Florida senatörlüğü yapan Rubio'nun, Beyaz Saray'ın yeni Özel Kalem Müdürü Susei Wiles ile yakın bir arkadaşlığı olduğu biliniyor.

İkinci Trump döneminde Amerikan dış politikasının nasıl şekilleneceği, yeni dışişleri bakanının kim olacağı ile yakından bağlantılı. Rubio'nun bakan olması durumunda, Washington ile Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi beklentileri sunuluyor.

Rubio, 2016 yılında Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adayı olmuş, ancak ön seçimlerde başarılı olamamış ve o süreçte Trump başkan olarak çıkmıştı. Son seçim kampanyasında Trump'ın başkan yardımcılığı için adı geçse de, bu görev JD Vance'e verilmişti. Ancak Rubio, bu süreçte Trump ile birlikte çalışma isteğini belirtmişti.

Rubio'nun dışişleri bakanı olarak atanması durumunda, senatodan onay alması gerektiği de vurgulanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.