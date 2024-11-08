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Trump Döneminde Gazze'de Umut Kıt: Filistinli Ailelerin Görüşleri

Filistinliler, Trump'ın seçim zaferinin ardından Gazze'deki durumu değerlendiriyor. Temennileri var ama umutları az.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:45
Trump Döneminde Gazze'de Umut Kıt: Filistinli Ailelerin Görüşleri

Trump’ın Zaferinin Ardından Gazze’deki Durum

Filistin’de yaşayanlar, Donald Trump’ın başkanlık zaferinin ardından umutlarını ve endişelerini paylaşıyor. Gazze Şeridi’nde İslami bir ortamda yaşanan savaş ve çatışmalar, halkın yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Umudun Kayıp Olması

İsrail'in uzun süredir sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze’de yaşayan Filistinliler, ABD’nin politikalarının değişmesini umuyorlar ancak bu konuda pek de iyimser değiller. Örneğin, Süha Hüseyin isimli bir kadın, Arap ülkelerinin bile Filistin halkına destek olmadığını ifade ederek, "Filistin halkı herkesten zulüm görüyor. Bu ülkeler insanlıktan bahsediyorlarsa savaşı durdurmalıydılar" şeklinde konuştu.

Çocukların Umutları

9 yaşındaki Cud Ömer Hüseyin, "Savaşın sona ermesini, evlerimize ve okullarımıza dönmeyi istiyorum" diyerek, normal bir çocukluk yaşama özlemini dile getirdi.

Ancak Değişim Beklenmiyor

Filistinli Ebu Ahmed ise ABD başkanının değişmesinin Filistin meselesine dair stratejileri etkilemeyeceği görüşünde. "ABD stratejisi sabit. Hedeflerde değil, uygulama yöntemlerinde bir değişiklik beklenmemeli," dedi.

Dayanılmaz Sıkıntılar

Başka bir Filistinli olan Rami Habib, "Yorgunuz, daha fazla dayanacak gücümüz kalmadı. Gazze halkı temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. ABD’nin verdiği destek savaşı uzatmanın en önemli sebeplerinden biri," açıklamasını yaptı.

Barış için Çatışmanın Sona Ermesi Gerekiyor

Ahmed el-Meğazi, Trump'ın barış yanlısı söylemlerinin hayata geçirilmesini beklediğini söyledi. Barışın sağlanması ve savaşın durması gerektiğine inandığını belirtti.

Gelecek Umudu

9 yaşındaki İman el-Usar ise savaşın kendisinden aldığı her şey için bir şeyler istemekte. "Dünya çocukları gibi normal bir yaşam sürmek istiyorum. Yeni ABD başkanının bu savaşı durdurmasını ve Gazze'yi imar etmesini istiyorum," dedi.

Sınır Kapılarının Açılması Talebi

İman Alive isimli bir hemşirelik öğrencisi ise sağlık hizmetleri için sınır kapılarının açılması gerektiğine dikkat çekti. "Hayatımız durdu. Yaralıların dışarı çıkması gerekiyor," diyerek ABD yönetiminden adım atmasını umuyor.

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