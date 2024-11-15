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Trump, Doug Burgum'u İçişleri Bakanlığı Adayı Olarak Duyurdu

Donald Trump, İçişleri Bakanlığı için Doug Burgum'u aday göstereceğini açıkladı. Burgum'un başarılı olacağına inandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:57
Trump, Doug Burgum'u İçişleri Bakanlığı Adayı Olarak Duyurdu

Trump, Doug Burgum'u İçişleri Bakanlığına Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanlığına North Dakota Valisi Doug Burgum'u aday göstereceğini duyurdu. Bu açıklama, Trump'ın America First Policy Enstitüsü için Mar-a-Lago'daki malikanesinde düzenlediği gala sırasında yapıldı.

Burgum'un Yetenekleri Vurgulandı

Galada konuşan Trump, Burgum'un İçişleri Bakanlığı'na atanmasının ardından "harika bir iş çıkaracağını" ifade etti. Trump, Burgum'un liderliğine olan inancını dile getirdi.

Kabinedeki Onay Süreci

ABD'de başkan, ülke yönetiminde 15 ana pozisyonda yetkili isimlerle çalışmaktadır. Bu pozisyonlar, başkanın aday göstermesi ve Senato onayının ardından göreve başlar. Kabine üyeleri arasında Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı gibi önemli birimler yer alır.

Başkan Trump, yukarıda belirtilen temel rollara ek olarak, kabine düzeyinde 10 pozisyona daha adanmışlık gerekir. Bu pozisyonlar arasında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü, CIA, Çevre Koruma Ajansı gibi kurumların yöneticileri bulunur.

Özel Kalem Müdürlüğü dışındaki pozisyonlar için aday gösterilecek isimlerin ABD Senatosu'ndan onay alması gerekmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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