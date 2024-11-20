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Trump, Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid Direktörü Adayı Gösterdi

Trump, Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid hizmetlerinin direktörlüğüne aday gösterdi. Sağlık sistemindeki sorunlara çözüm arıyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 00:37
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 00:37
Trump, Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid Direktörü Adayı Gösterdi

Trump, Dr. Mehmet Öz'ü Medicare ve Medicaid'in Direktörlüğüne Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, doktor Mehmet Öz'ün federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterildiğini duyurdu. Trump, bu bilgiyi Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Trump, Amerika'nın ciddi bir sağlık kriziyle karşı karşıya olduğunu ve bu sorunlarla baş etme noktasında Öz'den daha nitelikli bir doktorun bulunmadığını ifade etti.

Dr. Öz'ün Harvard Üniversitesi ile başlayan eğitim hayatına ve kariyerine atıfta bulunan Trump, Öz'ün Amerikan sağlık sistemi içindeki birçok sorunu çözme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

ABD'de Medicare, 65 yaş üstü bireylere sağlık hizmetleri sunan federal bir sağlık sigortası programıdır. Medicaid ise düşük gelir grubuna sağlık sigortası hizmeti veren federal ve eyaletler arası ortak bir program olarak faaliyet göstermektedir.

2023 yılında federal hükümet, Medicaid programı kapsamında 860 milyar dolar, Medicare kapsamında ise 848 milyar dolar harcama gerçekleştirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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