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Trump, Dua Töreninde Piskoposun Merhamet Çağırsına Tepki Gösterdi

Trump, dua töreninde piskoposun göçmenlere merhamet çağrısından rahatsız olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 01:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 01:42
Trump, Dua Töreninde Piskoposun Merhamet Çağırsına Tepki Gösterdi

Trump, Dua Töreninde Rahatsızlık Duydu

ABD Başkanı Donald Trump, dua töreninde bir piskoposun, "göçmen ailelere, LGBTQ bireylere ve trans çocuklara" merhamet göstermesini istemesinden rahatsız oldu. Tören, Washington'daki Ulusal Katedral'de geleneksel olarak düzenlendi.

Piskoposun Çağrısı ve Trump'ın Tepkisi

Piskopos Mariann Edgar Budde, törende yeni başkandan bu gruplara yönelik merhamet göstermesini talep etti. Ancak Trump, törenin ardından yaptığı açıklamada, "(Dua töreni) Çok heyecan verici değildi değil mi? İyi bir tören olduğunu düşünmüyorum. Daha iyisini yapabilirlerdi." diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Elon Musk'tan Destek

ABD'li milyarder Elon Musk da sosyal medya platformu X üzerinden piskopos Budde'nin ifadelerine tepki gösterdi.

Trump'ın Cinsiyet ve Göçmen Politikası

20 Ocak'ta göreve başlayan Trump, "kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin" tanınacağını içeren bir kararnamayı imzaladı. Ayrıca, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkat çekerek, 2019'daki gibi ABD-Meksika sınırında yeniden Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engellemeyi ve bu kişileri sınır dışı etmeyi planladığını belirtti.

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