Trump Duyurdu: İthal Orta ve Ağır Kamyonlara %25 Tarife 1 Kasım'da

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara %25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Açıklama

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "1 Kasım'dan itibaren diğer ülkelerden ABD'ye gelen tüm orta ve ağır hizmet tipi kamyonlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak."

Önceki duyuru

Trump, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada söz konusu tarifenin başlangıç tarihini 1 Ekim olarak duyurmuştu. Konuya ilişkin önceki paylaşımında Trump şu ifadeleri kullanmıştı: "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım."