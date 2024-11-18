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Trump, Düzensiz Göçmenlerin Toplu Sınır Dışı Edileceğini Açıkladı

Trump, düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesini ulusal acil durum ilanı ile destekleyeceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 23:12
Trump, Düzensiz Göçmenlerin Toplu Sınır Dışı Edileceğini Açıkladı

Trump'tan Düzensiz Göçmenlere Yönelik Sınır Dışı Planı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ülke genelindeki düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilme planının ulusal acil durum ilanı ile destekleneceğini ve ordunun bu süreçte devreye gireceğini duyurdu.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, bu konudaki spekülasyonlara yanıt vererek, “Haberlere göre, Trump yönetimi ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanıyor ve kitlesel sınır dışı etme programıyla (Joe) Biden'ın işgalini geri çevirmek için askeri varlıkları kullanacak” diyen bir kullanıcıya “Doğru”

Yabancı Düşmanlar Yasası'nın Kullanılması

Donald Trump, 5 Kasım 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, ABD ile savaş durumunda olan bir ülkeden gelen her bireyin gözaltına alınıp sınır dışı edilmesine olanak tanıyan 18. yüzyıldan kalma Yabancı Düşmanlar Yasasını kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.

Yasal ve Lojistik Sıkıntılar

Öte yandan, Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar aracılığıyla yıllardır düzensiz göçmenlere karşı sınır güvenliği misyonlarını desteklemekte. Ancak Trump’ın gündeme getirdiği kitlesel sınır dışı etme planları ile ilgili olarak, olası yasal, lojistik ve bütçesel kısıtlamalara dair hâlâ net yanıtlar bulunmamakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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