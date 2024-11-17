Trump Ekibi, Afganistan'dan Çekilmeyi Yargılamak İçin Askeri Mahkemelerde Çalışmalara Başladı

Trump Ekibinden Sürpriz Adım

Amerikan NBC kanalının haberine göre, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibi, Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekilmesinde yer alan üst düzey komutanların tespit edilmesi ve yargılanması için çalışmalara başladı. Bu adım, Trump ekibinin, ABD ordusu'nun mevcut ve eski üyelerini askeri mahkemede "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılama ihtimaline odaklanmasını içeriyor.

Askeri Komutanlar Hedefte

Adının açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkilinin ifadelerine göre, Trump ekibi bu süreçte karar mekanizmasında etkin olan komutanların bir listesini oluşturmakta. Yetkili, "Bu konunun üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyorlar." diyerek ciddi bir araştırmanın yürütüldüğünü vurguladı.

Biden Yönetimi Eleştiriliyor

Afganistan'dan çekilme süreci, Biden yönetimi tarafından yapılan bazı hatalar ve hazırlıksızlıklar üzerinden eleştirilmekte. ABD Temsilciler Meclisi, eylül ayındaki oylamada Başkan Joe Biden ve ekibinin, Afganistan'dan çekilmesini kınayan bir karar tasarısını kabul etmişti. Trump, bu durumu "aşağılanma" olarak nitelendirerek ABD tarihinin "en utanç verici günü" olarak tanımlamıştı.

Çekilmenin Sonuçları

2021 yılındaki çekilme ile birlikte ABD, 31 Ağustos tarihinde son askerini Afganistan'dan çekti. Ancak bu geri çekilme sırasında yaşanan kaos, çoğu zaman ABD kurumları'nın koordinasyonsuzluğu ve eksik hazırlıklarıyla ilişkilendirilmiştir. 26 Ağustos 2021'de yaşanan bombalı saldırı ve takip eden olaylar, bu süreçte yaşanan trajik kayıpları gündeme getirmiştir.

Biden’ın Değerlendirmesi

Biden, işgal süresince toplamda 2 bin 261 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtmiş, bu durumun ne kadar karmaşık ve trajik olduğunu gözler önüne sermiştir. Sonuç olarak, ABD'nin en uzun savaşı, fiyasko bir çekilmeyle son bulmuş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.