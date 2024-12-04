Trump Ekibi ile Adalet Bakanlığı Arasında Güvenlik Soruşturması Anlaşması

ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump'ın ekibi, Adalet Bakanlığı ile yeni kabine adaylarının güvenlik soruşturması geçirmesi konusunda anlaşma sağladı. Bu gelişme, The New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Trump'ın geçiş sürecindeki ekibinin, yeni kabine adaylarının Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından güvenlik soruşturmasından geçirilmesi ile ilgili protokol imzalamış olmalarıyla gerçekleşti.

Trump'ın özel kalem müdürü Susie Wiles, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile yapılan bu anlaşmanın, Trump ve ekibinin görevlerini ilk günden sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmeleri için önemli olduğunu belirtti.

Öte yandan, Trump'ın bu girişimle mevcut Başkan Joe Biden'dan devralacağı yönetimin geçiş sürecinin daha rahatsız edici olmadan sürdürülmesini hedeflediği vurgulandı.

- Beyaz Saray ile İktidar Değişimi İçin Mutabakat Zaptı

Trump, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazandıktan sonra iktidar değişimini düzenlemek üzere gerekli mutabakat zaptını imzalamada yavaş davrandığı için eleştirilere maruz kalmıştı. Başkan Biden'ın Trump ile yaptığı 13 Kasım tarihli Oval Ofis'teki görüşmesinde, bu mutabakat zaptının önemine dikkat çekilmişti.

Bu mutabakat metninin gecikmesi, iktidar değişimi süreci için ilgili kurumların gerekli bilgi paylaşımını başlatamamasına neden oldu. Son olarak, Trump, 20 Ocak'ta gerçekleşecek iktidar değişimi öncesinde yeni ekibin bakanlık ve kurumlarla tanışmaları için gereken mutabakat zaptını 27 Kasım tarihinde imzaladı.