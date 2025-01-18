Trump Ekibi, Venezuela'da Rejim Değişikliği Peşinde

ABD'nin seçilen başkanı Donald Trump'ın dış politika ekibinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesini terk etmesini istediğine dair iddialar gündeme geldi.

Axios haber platformuna konuşan ve adı açıklanmayan Trump'ın dış politika danışmanlarından biri, Venezuela konusunda kesin bir tutum sergilediklerini belirtti. Bu danışman, Maduro yönetiminin sürmesinin imkânsız olduğunu vurgulayarak, "Maduro’yu Moskova’da (Beşşar) Esad’ın komşusu olarak görmekten hiç rahatsız olmayız" ifadesini kullandı.

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio, geçen çarşamba günü Senato'daki onay oturumunda Maduro yönetimini "uyuşturucu trafiğini yöneten bir yapı" olarak nitelendirmişti.

İlk başkanlık döneminde Maduro'ya yönelik yaptırımlar uygulayan Trump, 20 Ocak Pazartesi günü ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak. Venezuela konusunda atacağı yeni adımlar merakla bekleniyor.