Trump Ekibine Lübnan-İsrail Ateşkes Anlaşması Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Donald Trump'ın geçiş dönemi ekibinin, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasının şartları ve uygulanması hakkında detaylı brifing aldığı öne sürüldü. The Hill gazetesinin ismini açıklamayan bir üst düzey hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, anlaşmanın şartlarını Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle iki kez görüştü.

Toplantılardan ilki, 5 Kasım tarihinde düzenlenen başkanlık seçiminden hemen sonra gerçekleştirildi. Yetkili, Trump'ın ekibinin ateşkes anlaşmasına varılmadan önceki son 24 ila 48 saat içinde de bilgilendirildiğini açıkladı.

Trump'ın ekibi, ateşkes anlaşmasına destekleyici bir tutum sergilemesine rağmen, müzakere sürecine dahil olmadı. Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ateşkes Müzakereleri ve UCM Kararı

Kıdemli Danışman Hochstein, ateşkes müzakereleri çerçevesinde 19-20 Kasım tarihlerinde Lübnan'a gitmiş, ardından İsrail'e geçmiştir. Hochstein, Beyrut'ta yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtmiştir.

Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım tarihinde açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştur.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.