Trump, Elise Stefanik'i BM Daimi Temsilcisi Olarak Atadı

Trump, Elise Stefanik'i BM Daimi Temsilcisi Olarak Görev Süresine Başlatıyor

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik'i görevlendirdi. Trump, yaptığı açıklamada Stefanik'i ülkenin yeni BM Daimi Temsilcisi olarak duyurdu ve onu, "İnanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir 'Önce Amerika' savaşçısı" şeklinde değerlendirdi.

Stefanik'in Arka Planı ve Özgeçmişi

40 yaşındaki Stefanik, Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biri olarak tanınmakta. NY'un taşrasında doğan Stefanik, Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra eski Başkan George W. Bush yönetiminde iç politika konseyinde ve özel kalem müdürünün ofisinde görev aldı. 2014 yılında yalnızca 30 yaşındayken Kongre'ye seçilerek Temsilciler Meclisi liderliğinde görev yapan en genç kadın unvanını kazandı.

İsrail Yanlısı Politikaları ve Tartışmalar

Stefanik, özellikle İsrail yanlısı açıklamalarıyla dikkat çekiyor. 5 Aralık 2023'te ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonu'nda gerçekleştirilen "Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele" başlıklı oturumda, özellikle Cumhuriyetçi vekillerin kampüslerdeki öğrenci protestolarını "antisemitik" olarak nitelendirilmesi yönündeki baskıları tartışıldı.

Oturumlarda, rektörleri agresif bir şekilde sorgulayan Stefanik, baskılar sonucu Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill'in istifasına zemin hazırladı. Stefanik, bu gelişmelerden sonra Trump'ın övgüsünü kazandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.