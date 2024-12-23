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Trump, Elon Musk'a Başkanlığı Devrettiğine Dair İddiaları Reddetti

Trump, Elon Musk'a başkanlığı devrettiğine dair iddiaları yalanladı ve bu durumu siyasi bir uydurma olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:14
Trump, Elon Musk'a Başkanlığı Devrettiğine Dair İddiaları Reddetti

Trump ve Musk İddialarını Yalanladı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için görevlendirdiği Elon Musk’a başkanlığı devrettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Phoenix Etkinliğinde Açıklamalar

ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, Musk'ın etkisinin arttığına dair yapılan iddiaların, siyasi rakiplerinin yarattığı bir uydurma olduğunu savundu.

Trump, başkanlığı Musk'a devrettiği iddialarını yalanlarken, Musk'ın ABD'de doğmadığına ve bu nedenle başkanlık yapmaya uygun olmadığına dikkat çekti.

Bütçe Mücadelesi ve Musk'ın Eleştirileri

ABD'de bütçe tasarısına ilk eleştirinin Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'na eş direktör olarak atanan Musk'tan geldiği belirtildi. Musk'ın etkisi hakkındaki iddialar bu eleştiri ile birlikte gündeme gelmişti.

Trump, muhalefeti bütçe müzakerelerinde bir krize sebep olurken, ABD Kongresi, 1 Ekim'de başlayan 2025 mali yılı için geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı. Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren bu tasarı, 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanmasını planlıyordu.

Ancak Trump, üzerinde uzlaşı sağlanan bu geçici bütçe tasarısını "saçma ve olağanüstü şekilde pahalı" olarak nitelendirerek itiraz etti ve Kongre üyelerini tasarıyı reddetmeye çağırdı.

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