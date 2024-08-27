Trump, Elon Musk'a Kabine Teklifi ve Danışmanlık Rolü Hakkında Konuştu

Trump, Musk ile Kabine Hakkında Görüşmelere Devam Ediyor

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump, başkanlık seçimini kazanması halinde Elon Musk’a kabine üyeliği teklif edebileceğini söyledi. Ancak Trump, Musk’ın yoğun iş takvim sebebiyle kabinede görev almasının mümkün olmadığını, bu durumda danışmanlık rolünde bulunabileceğini belirtti.

Şawn Ryan Programında İddialar Açıklandı

Trump, ABD’li YouTube fenomeni ve eski asker Shawn Ryan’ın programına konuk olması sırasında, Musk hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Onu kabineye almak isterdim, ama büyük işletmeler yönetiyor, bu sebeple gerçekten bu kadar vaktinin olmayacağını düşünüyorum. Yine de danışmanlık yapabilir ve harika fikirler sunabilir," dedi.

Musk, Kabine Teşekkürü İçin Hazır Olduğunu İfade Etti

Musk, Tesla, Neuralink, xAI ve X gibi teknoloji şirketlerinin CEO’su olarak, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump’ın kazanması halinde kabineye katılmaya “hazır” olduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabında kendini “bakan” olarak gösteren yapay zeka içeren bir fotoğraf paylaşarak, "Hizmet etmeye hazırım," dedi.