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Trump, Elon Musk'ın Yönetimindeki DOGE'ye Yeni Yetkiler Verdi

Trump, DOGE'ye federal işgücünde maliyet kesintisi yapma yetkisi veren bir kararname imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:45
Trump, Elon Musk'ın Yönetimindeki DOGE'ye Yeni Yetkiler Verdi

Trump'tan DOGE'ye Kapsamlı Yetkiler

ABD Başkanı Donald Trump, iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) aracılığıyla federal işgücünde maliyet kesintisi yapma yetkisi veren bir kararnameye imza attı.

Kararnamenin Detayları

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump'ın imzaladığı bu kararname, federal kurumlara personel çıkarma ve işe alımları sınırlama konusunda DOGE ekibi ile işbirliği yapma talimatı içeriyor. Açıklamada, kurumlardaki personel sayısının azaltılması ve işe alımların "temel pozisyonlarla" sınırlı tutulması hedeflendiği belirtildi. Federal hizmetten ayrılan her 4 çalışana karşılık en fazla 1 çalışanın işe alınması gerektiği vurgulandı.

Maliyet Kesintisi Hedefi

Askeri personel, güvenlik güçleri ve göçmenlik gibi sektörler hariç tutulduğunda, federal işgücü maliyetinin 2,4 milyonu aştığına dikkat çekildi. Bu harcamalarda kesintiye gitme kararlılığı ifade edilirken, kararname ile federal işgücünün daha verimli ve etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.

DOGE'nin Önemi

Musk'ın yönettiği DOGE, 20 Ocak tarihinde yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle kurulmuştu. DOGE, bu bağlamda Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Eğitim Bilimleri Enstitüsü (IES) bütçesinden 900 milyon dolarlık kesinti yapılmıştı.

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