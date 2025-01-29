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Trump, Elon Musk’tan NASA Astronotlarını Geri Getirmesini İstedi

Trump, 8 aydır ISS'de mahsur kalan NASA astronotları için Elon Musk'tan yardım istedi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:44
Trump, Elon Musk’tan NASA Astronotlarını Geri Getirmesini İstedi

Trump'tan Musk'a Çağrı

ABD Başkanı Donald Trump, NASA'nın Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'nda mahsur kalan astronotların dünyaya dönmesi için Elon Musk ve sahibi olduğu SpaceX şirketine çağrıda bulundu.

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda bu konuya ilişkin bir paylaşım yaptı ve astronotların artık ISS'de beklemek zorunda kalmamaları gerektiğini belirtti. Paylaşımında, "Elon Musk ve SpaceX'ten, (eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde adeta uzayda terk edilen) iki cesur astronotu 'gidip getirmelerini' istedim," ifadelerini kullandı.

Musk, Dönüş İçin Çalışacak

Elon Musk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, astronotları en kısa zamanda dünyaya getirme çabası içinde olacağını vurguladı.

Uzayda Mahsur Kalan Astronotlar

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024 tarihinde Boeing’in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti. Ancak kapsüldeki teknik arızalar nedeniyle astronotların dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülünün fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, bu durumun uzay istasyonunda kalacakları süreyi yaklaşık 10 ay bulacağı tahmin edilmektedir.

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