Trump: Erdoğan Çok Akıllı ve Güçlü Bir Lider

Trump'tan Erdoğan'a Övgü

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Suriye'deki güncel gelişmeleri değerlendirirken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı. Florida Maralago'da düzenlediği basın toplantısında Trump, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Çok akıllı bir adam ve çok güçlü." diyerek Erdoğan'ın siyasi zekâsını ve liderliğini övdü.

Suriye'deki Durum

Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesine yol açan gelişmelere ilişkin, Türkiye'nin etkisinin altını çizdi. "Türkiye çok akıllı. (Cumhurbaşkanı Erdoğan) çok güçlü. Esed'in çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Türkiye ile İşbirliği

Ayrıca, Trump, Türkiye ile birlikte çalışmanın ABD için önemli olduğu mesajını verdi. Bir gazetecinin, Suriye'de bulunan 900 ABD askeri hakkında sorduğu soruya, "Bunu yapmanın başka bir yolu olmalı. Bunlardan biri de Türkiye." yanıtını verdi.

Türkiye'nin Stratejik Rolü

Trump, Türkiye'nin Suriye'deki durumu etkileme konusunda güçlü bir aktör olduğunu belirterek, "Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle." sözlerini ekledi. Türkiye'nin büyük bir askeri güce sahip olduğunu ve bu gücün savaşlarda yıpranmadığını da vurguladı.