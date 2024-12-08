Trump: Esed, Rusya Desteği Olmadan Suriye'den Kaçtı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in, Rusya'dan destek alamadığı için ülkesini terk ettiğini belirtti. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan bu konuda yaptığı açıklamada, "Esed gitti. Ülkesini terk etti. Koruyucusu, Vladimir Putin önderliğindeki Rusya, artık onu korumakla ilgilenmiyordu." ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya'nın Suriye'ye olan ilgisini kaybetmesinin arkasında Ukrayna krizi olduğunu savundu. Ayrıca, Rusya ve İran’ın bölgelerindeki durumları nedeniyle "zayıfladıklarını" öne sürdü ve sıcak bölgelerde derhal ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Trump, "Çok fazla hayat gereksiz yere harcanıyor, çok fazla aile yok oluyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir." dedi.

Trump, açıklamalarında Vladimir Putin'i iyi tanıdığını vurgulayarak, Çin'in yardım edebileceğini ve dünya genelinin artık harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

Suriye'deki Çatışmaların Son Durumu

Son dönemde Suriye'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalar dikkat çekiyor. Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da başlayan çatışmalar, 30 Kasım'da rejim karşıtı grupların Halep merkezinin büyük bölümünü ele geçirmesiyle sonuçlandı. Aynı gün, tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlandı.

Rejim karşıtı gruplar, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden alarak ilerleyişini sürdürdü. 6 Aralık'ta Dera ilinde düzenlenen operasyonla il merkezi rejim güçlerinden geri alındı.

7 Aralık'ta muhalif gruplar, Suveyda il genelini kontrol altına aldı ve Humus ilinde de kent merkezine hakim oldular. Aynı gün Şam’ın güneybatısında ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeyi başardı.

Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi, 8 Aralık sabahı kısa sürede Şam'ın kontrolünü kaybetti. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu sonucu Tel Rıfat ilçe merkezi terör örgütü PKK/YPG'den kurtarıldı.