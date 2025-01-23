Trump, Eski Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Güvenlik Korumasını Kaldırdı

Trump, Pompeo ve Diğer Diplomatlardan Güvenlik Korumasını Alıyor

ABD Başkanı Donald Trump, bir dönem birlikte çalıştığı eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırma kararı aldı. Bu gelişme, New York Times gazetesinin dört kaynağa dayandırdığı habere göre, Trump'ın bazı eski diplomatların koruma haklarını sonlandırdığı bildirilmiştir.

Trump, Pompeo'nun yanı sıra eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook gibi çok sayıda diplomatı da kapsayan bu kararın, söz konusu kişilerin güvenlik ihtiyaçlarını sorgulattığına dikkat çekildi.

Haberde yer alan iddialara göre, halen İran tehdidi altında olduğu öne sürülen kişilere sağlanan bu güvenlik korumalarının kaldırılması, birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Geçtiğimiz günlerde Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a sağlanan Gizli Servis korumasını da 21 Ocak tarihinde kaldırmıştı. Trump, Bolton'ın bu koruma hakkından yeterince yararlandığını savunmuştu.