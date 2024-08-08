Trump, Eylül Ayında Harris ile Canlı Yayın Tartışmalarına Hazır

Trump, Canlı Yayın Tartışmaları İçin Hazır

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Eylül ayında gerçekleştirilmesi planlanan canlı yayın tartışmalarına katılacağını duyurdu. Trump, 4, 10 ve 25 Eylül tarihlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris ile karşı karşıya gelmeye istekli olduğunu ifade etti.

Basın Toplantısında Açıklama Yaptı

Florida'daki Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında, Trump, bu tartışmaların detaylarını açıkladı. 4 Eylül'de Fox News, 10 Eylül'de ABC News ve 25 Eylül'de NBC News kanallarında canlı yayın tartışmaları için anlaştığını bildirdi. Harris'in bu tartışmalara katılıp katılmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Başkan Yardımcısı Adayları İçin Diğer Tartışma

Trump ayrıca, Cumhuriyetçi aday JD Vance ile Demokrat aday Tim Walz arasında başka bir canlı yayın tartışmasının CBS News kanalı tarafından düzenlenmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi. Trump, Harris'in geçmişteki tartışmalarında kötü bir performans sergilediğini savundu.

Kamala Harris'in bu canlı yayınlar için nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.