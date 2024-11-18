Trump, FCC Başkanlığına Brendan Carr'ı Aday Gösterdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanlığına halen kurumda Cumhuriyetçi üye olarak görev yapan Brendan Carr'ı aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, yazılı bir açıklama yaparak, ülkedeki kitlesel iletişim ve yerel medya regülasyonlarını yöneten kurum olan FCC'nin başına Carr'ı aday gösterdiğini duyurdu. Trump, uzun zamandır FCC bünyesinde görev yapan Carr'ın bu görev için çok iyi bir aday olduğunu vurguladı ve daha önce 3 kez Senato'dan oy birliğiyle onay aldığını hatırlattı.

2017'de göreve başladığında da FCC için Carr'ı aday gösterdiğini belirten Trump, onay almasının ardından başarılı işler yaptığını ifade etti. Bu alanda yine Carr'a güvendiğini vurguladı.

ABD'deki yerel medya kanallarının lisanslarını düzenleyen kurum olmasıyla bilinen FCC, zaman zaman siyasi tartışmaların parçası haline gelmektedir. Özellikle Trump'ın hedef tahtasına koyduğu bazı ulusal kanalların yerel uzantılarının lisanslarının uzatılıp uzatılmayacağı konusundaki tartışmalar gündemi meşgul etmiştir.

Brendan Carr'ın, Trump'a destek veren Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk'ın ülke genelinde geniş bant internet sağlayıcısı bazı firmaları satın almasına olumlu baktığı belirtilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.