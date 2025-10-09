Trump: Gazze Ateşkesi İçin "Büyük Olasılıkla Mısır'a Gideceğim"

Başkan Trump'ın Beyaz Saray açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği toplantıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasında sona yaklaşıldığına dikkati çekerek "Büyük olasılıkla Mısır'a gideceğim, şu anda herkes orada toplanmış durumda." dedi ve "Ama bölgede bazı yerleri dolaşacağım." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye gitmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, "Evet, gidebilirim. Henüz kesin karar vermedik. Muhtemelen Gazze'ye de gidebilirim." yanıtını verdi.

Bölgeye gitmeden önce esirlerin serbest bırakılmasını bekleyip beklemediği yönündeki soruya ise Trump, "Rehineler serbest bırakılmadan önce ya da serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra Orta Doğu'ya gideceğim." şeklinde konuştu.

Trump, Gazze ile ilgili anlaşmanın sağlanmasından herkesin memnun olacağını ifade ederek "Orta Doğu'da barışı sağlayacağız." dedi.