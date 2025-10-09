Trump: Gazze Ateşkesi ve Esirler Muhtemelen 13 Ekim'de Serbest Bırakılacak

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın Gazze ateşkesinin ilk aşamasını onayladığını, esirlerin muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 08:33
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 08:33
Trump: Gazze Ateşkesi ve Esirler Muhtemelen 13 Ekim'de Serbest Bırakılacak

Trump'ın Gazze Ateşkesi Değerlendirmesi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasının ardından Fox News'a konuştu. Planın detaylarına ilişkin değerlendirmesinde bölgesel barışa vurgu yaptı.

Esirlerin Serbest Bırakılması

Trump, esirlerin serbest bırakılmasını "Esirler muhtemelen 13 Ekim'de serbest bırakılacak." sözleriyle önemli bir gelişme olarak niteledi. Bu adımın, ateşkes sürecinin kilit bileşenlerinden biri olduğunu belirtti.

Netanyahu ile Görüşme

Trump, kısa süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini aradığını ve buna "inanamadığını" söylediğini aktardı. Ayrıca, "(Netanyahu'ya) İsrail'in tüm dünyayla savaşamayacağını söyledim. O da bunu çok iyi..." ifadelerini kullandı.

Barış ve Yeniden İnşa

Trump, ateşkesin sadece Gazze için olmadığını savunarak "Bu Gazze'den daha fazlası. Bu Orta Doğu'da barış." değerlendirmesinde bulundu. Plan kapsamında Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası iş birliği öngörüldüğünü ve bunun için çoğunlukla 'Barış Konseyi' adıyla bir konsey oluşturulduğunu belirtti.

Trump, Gazze'nin "çok daha güvenli" bir yer olacağını ve diğer ülkelerin yeniden inşa sürecine destek vereceğini vurguladı.

Ateşkes Planının İçeriği

Trump, anlaşmayla tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail'in daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini söyledi. Hamas da ateşkes anlaşmasına varıldığını doğruladı.

