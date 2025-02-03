Trump: Gazze'deki Ateşkes için Garantimiz Yok

Trump, Gazze'deki Ateşkes Hakkında Açıklama Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesine ilişkin kesin bir garanti veremediğini dile getirdi. Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ateşkes Devam Edecek mi?

Gazze'deki ateşkesin geleceği hakkında bir soru üzerine Trump, "Onun süreceğine ilişkin bir güvencem yok, bu anlaşmanın devam edeceğine dair bir garantiye sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ile Görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yarın Beyaz Saray'da bir araya geleceğini belirten Trump, bu toplantıda bölgedeki tüm meseleleri ele alacaklarını kaydetti.

Batı Şeria İlhakı Üzerine Yorum

İşgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilip edilmeyeceği konusunda ise konuşmak istemediğini dile getiren Trump, ancak İsrail'in Orta Doğu'da yalnızca oldukça küçük bir toprak parçasına sahip olduğunu vurguladı.