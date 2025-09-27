Trump: Gazze Müzakereleri Sürüyor — Kalıcı Barış Vurgusu

Trump, Gazze müzakerelerinin 4 gündür sürdüğünü, bölgedeki ülkelerin dahil olduğunu ve kalıcı barış için anlaşma arayışının devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:16
Trump: Gazze Müzakereleri Sürüyor — Kalıcı Barış Vurgusu

Trump: Gazze Müzakereleri Sürüyor — Kalıcı Barış Vurgusu

Trump, görüşmelerin sürdüğünü ve tarafların istekli olduğunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusundaki müzakerelerin sürdüğünü ve süreceğini bildirerek, kalıcı ve uzun süreli barışın önemini vurguladı.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortadoğu Topluluğu ile Gazze konusunda çok ilham verici ve verimli görüşmeler düzenlediğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu konuya ilişkin yoğun müzakerelerin 4 gündür sürdüğünü belirten Trump, "başarıyla tamamlanmış" bir anlaşma yapılabilmesi için ne kadar gerekirse de devam edeceğini kaydetti.

Başkan Trump, bölgedeki her ülkenin konuya dahil olduğunu ve Hamas'ın görüşmelerden haberdar olduğunu dile getirerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrail yetkililerinin konu hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Anlaşma yapılması için "hiç görmediği kadar heves ve iyi niyet" olduğuna işaret eden Trump, kalıcı ve uzun süreli barışın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti
2
Marmara Kıyıları İklim Riski Altında: 1,6 Milyon Kişi Tehlikede
3
Mardin Artuklu'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı
4
Kırklareli Lüleburgaz'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
5
TBMM Dilekçe Komisyonuna 3. Yasama Yılı'nda 11 bin 10 dilekçe
6
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi 8'inci Yılında Dünya Çapında Değer Kazandı
7
Konya'da Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı