Trump Gazze'nin Karadan İşgali Konusunda Netlikten Kaçındı

Trump, İsrail'in Gazze'yi karadan işgalini destekleyip desteklemediğine dair net bir görüş bildirmedi; BM raporuna ilişkin yorum yapmadı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 17:36
Trump'ın Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yapacağı resmi ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail'in Gazze kentini karadan işgal edip etmeyeceğine dair soruya ilişkin net bir tutum sergilemekten kaçındı.

Trump, konuya dair olarak şunları söyledi: 'Onların (Gazze'ye) girmek istediğini duyuyorum. Durumu görmem lazım, bu konu hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim.' Ayrıca, 'Eğer Hamas orada koruma için insan kalkanı oluşturursa başları belaya girer.' değerlendirmesinde bulundu.

BM Raporu ve Kara Operasyonu

Birleşmiş Milletler araştırma komisyonunun İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediği sonucuna vardığı rapora ilişkin Trump, doğrudan yorum yapmayarak 'Neler olacağını göreceğiz.' ifadesini kullandı.

İsrail ordusu daha önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal amacıyla gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, şu an için iki tümenin kara saldırılarına katıldığı ve üçüncüsünün ilerleyen günlerde dahil olacağının ifade edildiği belirtildi.

Binyamin Netanyahu ise yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylemişti.

