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Trump: Gazze Planı İçin Acelemiz Yok

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin yerleştirilmesiyle ilgili plan için 'hiç acelemiz yok' açıklamasını yaptı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:19
Trump: Gazze Planı İçin Acelemiz Yok

Trump, Gazze'deki Planlar Üzerine Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesi ve ABD tarafından bölgenin devralınması yönündeki tartışmalı plan hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda hiç acelemiz yok." ifadelerini kullandı.

Washington'da Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile bir araya gelen Trump, basın mensuplarına kısa bir bilgi verdi. Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesine dair soruya yanıt verirken, "Şu anda bu konuda bir müzakere yok. Ancak hiçbir şey yapmak için acele etmeyeceğiz. Bu durum 50 yılı aşkın süredir devam ediyor. Biz sadece istikrar görmek istiyoruz." dedi.

Trump, gazete muhabirlerine Amerikan askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına gerek olmadığını vurgulayarak, orada güvenlik açısından İsrail'in zaten mevcut olduğunu söyledi. "Orada (Gazze'de) biz bir yatırımcı olacağız." diyen Trump, Filistinlilerin yaşadıkları bölgeye geri dönüp, 10 yıl sonra yeniden oradan ayrıldıklarını görmek istemediğini belirtti.

Önceki açıklamalarının arkasında olduğunu savunan Trump, yapacakları yatırımla Gazze'nin kalkınacağını ifade etti ve amacının bölgeye barış ve istikrar getirmek olduğunu dile getirdi.

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